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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 17:39 BJT

〔新债招标〕中国电信集团第二期40亿一年期短融,票面利率4.48%--路透数据

路透上海2月14日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国电信集团公司周二簿记建档发行的
第二期40亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.48%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限   票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国电信集团  70        40      12      4.48%       中信银行     AAA       2/15       2/16
                                                     农业银行
 =============================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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