〔新债招标〕中国电信集团第二期40亿一年期短融,票面利率4.48%--路透数据

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透上海2月14日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国电信集团公司周二簿记建档发行的 第二期40亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.48%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国电信集团 70 40 12 4.48% 中信银行 AAA 2/15 2/16 农业银行 =============================================================================================(完) --发稿 冉莹; 审校 乔艳红
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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