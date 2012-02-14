〔中国外汇〕今年将加强对跨境资金双向流动的监测分析--外管局

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透北京2月14日电---中国国家外汇管理局周二称,今年将加强对跨境资金双向流动的监测分析,改进跨境资金流动监测手段和方法.
外管局网站刊登的新闻稿称,今年的国际收支工作重点是密切关注国内外形势变化,加强跨境资金流动监测,切实防范金融风险.
同时要完善防范跨境资金流动冲击的政策预案,健全完善国际收支统计框架及现有制度,改进银行结售汇管理;以及进一步完善外汇市场基础设施.
上周外管局网站刊登的有关负责人就国际收支形势指出,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.[ID:CN1380458](完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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