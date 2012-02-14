〔中港股市〕地产股强势引领港股收高,但沪综指受银行股拖累走疲

* 恒生指数收涨0.2%,但21,000点仍有阻力

* 沪综指下跌0.3%,跌破100日移动均线

* 香港市场成交萎缩至1月16日以来最低

* 香港地产股表现强势,因抵押贷款市场出现企稳迹象

路透香港2月14日电---香港股市周二在地产股的提振下小幅收高,因有迹象显示楼市正在企稳,而沪市在银行股疲弱表现的拖累下收低.

沪港两市成交双双较周一下滑,表明投资者因担心希腊问题仍持谨慎态度,且正在寻找新的线索,以判断指数会否延续今年以来的升势.

恒生指数.HSI收涨0.2%,至20,917点,略低於21,000点关口或是250日移动均线切入位,上周恒指四次上攻该水平未果.恒指今年以来累计上涨13.5%.

上证综指.SSEC下跌0.3%,受到银行股拖累,此前中国社会保障基金理事会称上周分别减持了中国银行(3988.HK)及工商银行(1398.HK)的持股,涉及金额共计1.53亿港元.[ID:nCH0096487]