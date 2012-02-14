〔中港股市〕地产股强势引领港股收高,但沪综指受银行股拖累走疲

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
* 恒生指数收涨0.2%,但21,000点仍有阻力
* 沪综指下跌0.3%,跌破100日移动均线
* 香港市场成交萎缩至1月16日以来最低
* 香港地产股表现强势,因抵押贷款市场出现企稳迹象
路透香港2月14日电---香港股市周二在地产股的提振下小幅收高,因有迹象显示楼市正在企稳,而沪市在银行股疲弱表现的拖累下收低.
沪港两市成交双双较周一下滑,表明投资者因担心希腊问题仍持谨慎态度,且正在寻找新的线索,以判断指数会否延续今年以来的升势.
恒生指数.HSI收涨0.2%,至20,917点,略低於21,000点关口或是250日移动均线切入位,上周恒指四次上攻该水平未果.恒指今年以来累计上涨13.5%.
上证综指.SSEC下跌0.3%,受到银行股拖累,此前中国社会保障基金理事会称上周分别减持了中国银行(3988.HK)及工商银行(1398.HK)的持股,涉及金额共计1.53亿港元.[ID:nCH0096487]
野村分析师在周二的报告中称,他们"非常看好"香港地产股,并称该地区的房地产实际供应量甚至低於其估计,这或使得住宅和办公楼市场以远快於预期的步伐复苏.
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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