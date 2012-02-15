(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平,央行冲销力道略大於上日

* 短率大致不变

* 央行略增加发行存单力道

* 银行续以拆款和短票增加月底前落点安排

记者 高洁如

路透台北2月14日电---台湾银行间短期利率周二大致持平上日.由於存单到期量少,央行为平稳每日存单到期金额因此略微加强发行力道,而部分外商银行多余资金也不多,市场利率大致持平.

银行交易员表示,央行今日收受存单金额高於上日水位,要拆入的银行也得多打一些电话,部分外商的银行资金较少一些,不过本地银行相互间拆借也大致能够满足需求.多钱的银行若要安排落点至下周,也不特别坚持利率水位.

"今天外银的钱比昨天少一些,本地银行比较缺一点,"一本地银行人士称.另外一家本地银行则表示,多余的资金拆出利率不是重点,目标是可以将资金分散在下周到期,以利月底之前的资金调度.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日也在0.398%;区间在0.299-0.710%,上日在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.730%,同上日.

**短票利率亦平稳**

短票方面,交易商指出,大型银行将资金少量配置在短票市场,以利下周的资金安排,因此对利率上也没有太坚持.

交易商也说,估计本周五将是本周发票量最大的一日,不过预料银行的资金还是有余裕,因此利率大致变化不大,但下周因时序逐渐进入月底,短票利率有逐步走高的压力.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同.大型银行少量进场,利率和上日相似在0.85%和0.87%.

今日央行存单到期金额154亿台币,今日共发行1,737亿,存单发行余额增加1,583亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,本周余日存单到期金额为:周三3,144亿,周四954.5亿,及周五1,683亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负21亿台币,累计超额准备为1,709亿台币,加计前期1%的超额准备为2,929亿台币.

**RP利率未变**

债市同业附买回(RP)周二持平,银行资金体系供给宽裕,而投信和寿险也续有余钱流入,资金调度颇为平顺,附买回利率则持平於近日水准.

资金调度人士表示,投信端续有申购款流入,惟以收益较高的非公债类为优先承作标的,除非资金无处去化,尾盘才会转做短天期的附买回公债,令RP利率欲下不易.另外,在近日台股追价买盘渐趋谨慎下,股票型基金於RP市场进出逐渐平稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,周三有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.(完)