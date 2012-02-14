《外汇动态》若欧元/日圆升逾一目均衡云区顶端,看多预期或很快增强

0948GMT--今天日本投资者在大规模抛售日圆.鉴於欧元区的风险因素,欧元兑日圆可能是投资者最不青睐的购买对象.

但如果欧元兑日圆升至一目均衡云区顶端上方,可能会很快形成更为看多的预期.

今日云区顶端在104.40;明日则会降至102.99.

目前欧元兑日圆的卖单挂在102.80-103.00,但距此不远的年度高位103.28上方浮现非日本账户挂出的停止单.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]