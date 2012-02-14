〔新债招标〕中国民生银行300亿五年期小微企业专项债票面利率为4.30%

路透上海2月14日电---中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)周二公告称,其在银行间市场簿记建档发行300亿元人民币五年期固息金融债,最终确定票面利率为4.30%,位於申购区间4.2%-4.4%的中端.

该期债为民生银行2012年第一期金融债券,采取固定利率形式,单利按年度计息,不计复利.募集资金将专门用於发放小微企业贷款.其清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.

该期债的主承销商为海通证券(600837.SS)和瑞银证券.据大公国际资信评估有限公司评定,发行主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别AAA级.

银监会於去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]

兴业银行(601166.SS)於去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债.近期除了民生银行外,有消息人士透露,招商银行(3968.HK)(600036.SS)拟近期簿记发行200亿元人民币该项金融债.此外,浦发银行(600000.SS)、深发展(000001.SZ)、光大银行(601818.SS)等多家股份制银行有意发行小企业信贷专项金融债,规模在300亿元至500亿元不等.(完)

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