唯冠科技向中国海关申请禁止进口苹果iPad

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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(本文由路透中文网编译提供)
路透2月14日电---中国唯冠科技（深圳）代理律师谢湘辉周二称，该公司计划申请中国海关禁止进口苹果(AAPL.O)iPad平板电脑。唯冠科技宣称在中国大陆拥有“iPad”的商标权。
唯冠科技去年底在南方一家法庭就与苹果的商标权诉讼中胜诉，目前希望执行法院判决。
谢湘辉告诉汤森路透旗下出版业务分支Asian Legal Business，唯冠将向中国海关申请禁止进口苹果iPad产品。
此前一天，有媒体报导称，因为这场商标权纠纷，中国部分城市工商局已要求经销商停售苹果iPad。
苹果称，很久前就已购买了“iPad”的全球商标权。
苹果发言人称：“早在几年前，我们就购买了唯冠在10个国家的‘iPad’商标权。唯冠拒绝在中国履行与苹果达成的协议，香港一家法院在之前一起类似案件中支持苹果。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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