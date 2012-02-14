〔中欧关系〕中国和欧盟同意加强双边贸易及投资,将谈判投资协定(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 将就一项内容丰富的中欧投资协定进行谈判

* 加强深化在贸易、财金等领域务实合作

* 加强在人权领域的对话与合作

路透北京2月14日电---在北京会晤的中国和欧盟领导人周二发布联合新闻公布称,一项内容丰富的中欧投资协定将促进和便利相互投资,协定谈判将包括双方关注的所有事项,不预判最终结果.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索于该会议间隙称,欧盟与中国将启动的投资协定谈判,内容将涵盖市场准入问题;欧盟-中国投资流动远低於潜力水平.

"双方认识到建设更加紧密的经济关系具有重要意义,同意加强和深化在宏观经济、贸易、财金等领域的双边对话与务实合作."公报称.

此外,中欧认识到继续反对贸易和投资保护主义的重要性;双方决定尽早召开中欧高技术贸易工作组首次会议,以促进双边高技术贸易.并强调加强汽车领域合作,尤其是通过发展电动汽车,推动实现减少能源消耗和排放的共同目标.

中欧双方领导人在会晤中强调,迅速全面解决市场经济地位问题 具有特殊重要意义.

欧洲经济正深陷债务危机困局.欧洲理事会主席范龙佩表示,

欧洲经济基本面是稳健的,恢复增长的关键是重建信心.金融稳定是经济复苏的必要非充分条件,在经济增长和就业方面必须作出更大努力.

温家宝本月稍早表示,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.[ID:nCN1366796]

**加强人权对话**

中国国务院总理温家宝同日表示,愿意就各种事务与欧盟进行对话,包括人权在内.

"双方强调促进和保护人权与法治的重要性.双方期待在平等和相互尊重的基础上加强在人权领域的对话与合作,愿共同努力推动对话不断取得切实进展.双方确认将致力於与联合国人权机制开展合作."联合新闻公报称.

在叙利亚问题上,中国愿意通过联合国作出的努力,且不会袒护叙利亚包括政府在内的任何一方.

中国同俄罗斯此前在联合国安理会否决了叙利亚问题决议草案.西方国家对中俄此举予以谴责.

**不将航空纳入碳排放体系没道理**

欧盟自今年将航空运输纳入碳排放交易体系,但遭到包括中国、美国等国家在内的强烈反对.

巴罗索在中欧领导人会晤中指出,不将航空业纳入减排体系是没有道理的.

欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.(完)