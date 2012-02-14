〔英国经济〕央行总裁金恩称通胀率到2012年底将降到2%左右

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透伦敦2月14日电---英国央行总裁金恩周二表示,英国通胀率今年将继续下降,到2012年底将降至2%左右.
金恩在致英国财政大臣奥斯本(George Osborne)的信中表示,中期内通胀存在下降风险,这支持英国央行上周决定再注资500亿英镑以刺激经济.
英国央行周三将发表最新的季度成长与通胀预测报告.预计通胀报告将显示通胀中期内将降到2%以下,从而可以推出更多的量化宽松措施.
奥斯本在给金恩的回信中表示,政府仍然决心降低英国的预算赤字.周一穆迪把英国的AAA评级置于负面观察名单.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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