〔英国经济〕央行总裁金恩称通胀率到2012年底将降到2%左右

路透伦敦2月14日电---英国央行总裁金恩周二表示,英国通胀率今年将继续下降,到2012年底将降至2%左右.

金恩在致英国财政大臣奥斯本(George Osborne)的信中表示,中期内通胀存在下降风险,这支持英国央行上周决定再注资500亿英镑以刺激经济.

英国央行周三将发表最新的季度成长与通胀预测报告.预计通胀报告将显示通胀中期内将降到2%以下,从而可以推出更多的量化宽松措施.

奥斯本在给金恩的回信中表示,政府仍然决心降低英国的预算赤字.周一穆迪把英国的AAA评级置于负面观察名单.(完)