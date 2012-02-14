〔东南亚股市〕新加坡与马来西亚上涨,其它股市表现疲弱

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透2月14日电---东南亚股市周二涨跌不一,新加坡与马来西亚股市小涨,而印尼与菲律宾股市回落.在欧洲主要债务危机仍存在不确定性的情况下,投资者了结获利.
穆迪警告可能调降英国等国的评级,令投资者意识到欧洲仍然深陷债务危机之中,因此保持谨慎.
引领近期涨势的绩优股周二都处於下跌之列,包括新加坡电信(STEL.SI),Thai Oil Pcl (TOP.BK)和菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS).
泰国股市.SETI收低0.98%.在曼谷传出炸弹爆炸消息後一度下跌1.3%.
"我认为该市场在这个消息传出後小幅走弱,"券商Phillip Securities的资深策略师Teerada Charnyingyong表示.
"但实际上,卖压仍然主要与欧洲的黯淡消息有关,"她说.
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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