〔东南亚股市〕新加坡与马来西亚上涨,其它股市表现疲弱

路透2月14日电---东南亚股市周二涨跌不一,新加坡与马来西亚股市小涨,而印尼与菲律宾股市回落.在欧洲主要债务危机仍存在不确定性的情况下,投资者了结获利.

穆迪警告可能调降英国等国的评级,令投资者意识到欧洲仍然深陷债务危机之中,因此保持谨慎.

引领近期涨势的绩优股周二都处於下跌之列,包括新加坡电信(STEL.SI),Thai Oil Pcl (TOP.BK)和菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS).

泰国股市.SETI收低0.98%.在曼谷传出炸弹爆炸消息後一度下跌1.3%.

"我认为该市场在这个消息传出後小幅走弱,"券商Phillip Securities的资深策略师Teerada Charnyingyong表示.