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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 19:01 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油触及一个月高位,因南美乾旱天气料影响大豆产量

路透新加坡2月14日电--马来西亚棕榈油期货周二升至逾一个月高位,追随美国大豆的涨势,因投资者担心南美地区乾旱天气或将影响产量.

马币兑美元走弱也提振了需求前景,因棕榈油将变得更为便宜.该因素帮助棕榈油期货扳回之前的跌幅并在本年迄今稍稍上涨.

一家外国经纪商的交易员表示:"外部因素仍然具有不确定性,需要看一下出口数据,以判断市场是否会突破3,200马币."

指标4月棕榈油期货FCPOc3上涨1.2%,收报每吨3,205林吉特(马币),为1月12日以来首见.

成交量达25,490口,略高於平常的25,000口.

路透市场分析师王涛抱持偏多看法,称棕榈油预计将升至3,196马币.(完)

--编译/审校 王洋/张涛

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