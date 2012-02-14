〔马来西亚期市〕棕榈油触及一个月高位,因南美乾旱天气料影响大豆产量

路透新加坡2月14日电--马来西亚棕榈油期货周二升至逾一个月高位,追随美国大豆的涨势,因投资者担心南美地区乾旱天气或将影响产量.

马币兑美元走弱也提振了需求前景,因棕榈油将变得更为便宜.该因素帮助棕榈油期货扳回之前的跌幅并在本年迄今稍稍上涨.