〔马来西亚期市〕棕榈油触及一个月高位,因南美乾旱天气料影响大豆产量

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月14日电--马来西亚棕榈油期货周二升至逾一个月高位,追随美国大豆的涨势,因投资者担心南美地区乾旱天气或将影响产量.
马币兑美元走弱也提振了需求前景,因棕榈油将变得更为便宜.该因素帮助棕榈油期货扳回之前的跌幅并在本年迄今稍稍上涨.
一家外国经纪商的交易员表示:"外部因素仍然具有不确定性,需要看一下出口数据,以判断市场是否会突破3,200马币."
指标4月棕榈油期货FCPOc3上涨1.2%,收报每吨3,205林吉特(马币),为1月12日以来首见.
成交量达25,490口,略高於平常的25,000口.
路透市场分析师王涛抱持偏多看法,称棕榈油预计将升至3,196马币.(完)
--编译/审校 王洋/张涛
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