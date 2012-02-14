〔伦敦美债〕公债价格逆转升势,未受穆迪调降欧洲数国评级影响

路透伦敦2月14日电---美国公债期货周二在欧洲交易时段回吐隔夜涨幅,因投资者未理会一系列欧洲国家主权评级被调降的消息,即将公布的数据预计将为较高风险资产提供进一步的安抚.

美债期货TYv1日内持平於131-04/32,脱离了亚洲交易时段的盘中高位131-25/64,因尽管穆迪下调数个欧洲国家的评级或展望,但市场此次的观点较为乐观.

WestLB固定收益策略师John Davies说:"在该消息引发最初的下意识反应後,也就是资金纷纷涌入避险资产,人们似乎冷静了一些,意识到可能并没有那麽糟糕,肯定不会比之前遇到的更差."

意大利相对顺利地标售了60亿欧元公债,凸显市场面临此波评级下调时的韧性.

国际信用评级机构穆迪调整了九个欧洲主权国家的评级,以反映下行风险.其中意大利的评级从"A2"调降一个级距来到"A3",葡萄牙评级从"BA2"降至"BA3",展望均为负面;奥地利、法国和英国的"AAA"评级展望亦降至负面.[ID:nCN1386620]

法国兴业银行的技术分析显示,美债期货距前景转好还有一段距离.

该行在一份报告中称:"鉴於此前已跌破130-23/31的支撑区域,我们建议短期内保持谨慎."(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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