〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在七周低点附近

路透新加坡2月14日电---亚洲柴油裂解价差周二连续第四日下滑,因该地区需求依旧清淡.

柴油3月裂解价差下跌0.52美元至每桶16.99美元,为12月28日以来首次跌破17美元.

尽管印尼寻求在3月进口更多柴油,但仍未能令柴油裂解价差上涨.

行业消息人士称,印尼国有能源公司Pertamina下月的进口预计增长约5%至420万桶,2月则为400万桶.

该公司计划关闭其日产能125,000桶的Balongan炼厂几乎所有的装置,以进行为期30-45天的维护.

中东地区的中质馏分油需求依旧坚挺,尽管将船货运往欧洲的套利窗口关闭.

航煤裂解价差下跌0.63美元至每桶16.24美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.28 130.68 130.48 131.82 -1.34 -1.02

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.78 132.18 131.98 133.25 -1.27 -0.95

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.78 133.18 132.98 134.22 -1.24 -0.92

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.36 133.76 133.56 134.72 -1.16 -0.86

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.09 133.25 -1.16 -0.87

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 131.54 132.79 -1.25 -0.94 (完)