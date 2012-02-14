〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在七周低点附近

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月14日电---亚洲柴油裂解价差周二连续第四日下滑,因该地区需求依旧清淡.
柴油3月裂解价差下跌0.52美元至每桶16.99美元,为12月28日以来首次跌破17美元.
尽管印尼寻求在3月进口更多柴油,但仍未能令柴油裂解价差上涨.
行业消息人士称,印尼国有能源公司Pertamina下月的进口预计增长约5%至420万桶,2月则为400万桶.
该公司计划关闭其日产能125,000桶的Balongan炼厂几乎所有的装置,以进行为期30-45天的维护.
中东地区的中质馏分油需求依旧坚挺,尽管将船货运往欧洲的套利窗口关闭.
航煤裂解价差下跌0.63美元至每桶16.24美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 130.28 130.68 130.48 131.82 -1.34 -1.02
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.78 132.18 131.98 133.25 -1.27 -0.95
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.78 133.18 132.98 134.22 -1.24 -0.92
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.36 133.76 133.56 134.72 -1.16 -0.86
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.09 133.25 -1.16 -0.87
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 131.54 132.79 -1.25 -0.94 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选