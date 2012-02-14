版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 20:53 BJT

〔表格〕2月11日止当周美国连锁店销售较前周下降2.0%--ICSC/高盛

路透2月14日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,2月11日止当周美国连锁店销售较前周下降2.0%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

2月11日 506.2 2.8 -2.0

2月4日 516.5 3.5 1.8

1月31日 507.4 3.9 0.1

1月21日 507.0 2.8 -1.4

(完)

--编译 张涛;审校 王洋

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐