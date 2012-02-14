〔国际油市〕亚洲燃料油市场走软,现货价差降至四个月低点

路透新加坡2月14日电---亚洲燃料油市场周二走软,12个月合约全线下跌,3月/4月跨月价差接近两个月低点每吨6.00美元.

180-cst和380-cst燃料油的现货价差亦连续第二周下跌,分别触及四个月低点每吨8.00和7.00美元.船用燃料油升水连续第四日保持在每吨20.00美元下方.

在上月触及高位之後,基本面开始变差,主要是因为供需平衡发生改变.这缘于船货流入量创纪录高位,本月约有650万吨.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"似乎参与者仍然不确定本月的大量供应会产生什麽影响,而中国的需求似乎有所减弱."

"我仍然认为该市场相当平衡,虽然中国3月需求可能少於本月,但降幅很小,我相信即将反弹."

中国和日本需求持续强劲.中国需要购买直馏燃料油作为提炼原料,日本则因冬季严寒和核电厂停运导致电力不足而需购买低硫燃料油.

3月燃料油裂解价走阔0.69美元至贴水4.22美元,4月裂解价差走弱0.47美元,报每桶贴水4.54美元.

180-cst燃料油跌10.90美元至每吨727.25美元;380-cst品级燃料油跌11.38美元至714.80美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 727.00 727.50 727.25 738.15 -10.90 -1.48

现货380CST燃料油 FO380-SIN 714.75 715.00 714.88 726.25 -11.38 -1.57

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 728.00 730.00 729.00 739.00 -10.00 -1.35

380CST船用燃料油升水 13.25 15.00 14.13 12.75 1.38

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF7.75 8.25 8.00 8.88 -0.88 -9.86

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF7.00 7.50 7.25 8.00 -0.75 -9.38(完)