〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及13个月高位

路透新加坡2月14日电---亚洲石脑油价格周二连续第五日处在九个月高位,因布兰特原油走坚,而裂解价差连续第四次触及13个月高位,因需求旺盛而船货有限.

韩国湖南石油化学购进25,000吨3月下半月抵达的石脑油,价格为运费加成本价(C&F)每吨较日本报价升水约20.00美元.

就在前一天,该公司为其在Daesan的裂解装置买入75,000吨石脑油.

在所购买的三批船货中,其中之一为3月下半月到岸,价格C&F价为每吨较日本报价升水约19.00美元,其余则为4月上半月到岸,升水介於每吨11.00-12.00美元之间.

交易员表示,湖南石油化学的4月上半月船货升水较低,因其可能是基於45日价格公式,而非30日.

不过买家和一些交易员感受到了石脑油市场的热度.

一位北亚交易员说:"石脑油目前的价格太高了,它是塑料和其它石化产品的原料....制造商如何才能继续购买这种高价原料来制造塑料呢?汽油也是如此.美国人怎麽能承受得起每加仑超过3.00美元的汽油价格."

日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨2.00美元至每吨1,050.00美元,为去年5月11日以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨10.10美元至每吨升水171.10美元,创下2011年1月6日以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.63美元,至每桶14.09美元,为12月29日以来最低.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.32美元至每桶11.42美元的两日低点.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1049.50/1050.50 1048.00 +2.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 114.46/114.56 114.28 +0.23

97号现货汽油GL97-SIN 133.46/133.56 134.63 -1.12

95号现货汽油GL95-SIN 130.55/130.65 131.90 -1.30

92号现货汽油GL92-SIN 128.55/128.65 130.00 -1.40

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.04/14.14 15.72 -1.63 (完)