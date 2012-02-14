〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及13个月高位

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月14日电---亚洲石脑油价格周二连续第五日处在九个月高位,因布兰特原油走坚,而裂解价差连续第四次触及13个月高位,因需求旺盛而船货有限.
韩国湖南石油化学购进25,000吨3月下半月抵达的石脑油,价格为运费加成本价(C&F)每吨较日本报价升水约20.00美元.
就在前一天,该公司为其在Daesan的裂解装置买入75,000吨石脑油.
在所购买的三批船货中,其中之一为3月下半月到岸,价格C&F价为每吨较日本报价升水约19.00美元,其余则为4月上半月到岸,升水介於每吨11.00-12.00美元之间.
交易员表示,湖南石油化学的4月上半月船货升水较低,因其可能是基於45日价格公式,而非30日.
不过买家和一些交易员感受到了石脑油市场的热度.
一位北亚交易员说:"石脑油目前的价格太高了,它是塑料和其它石化产品的原料....制造商如何才能继续购买这种高价原料来制造塑料呢?汽油也是如此.美国人怎麽能承受得起每加仑超过3.00美元的汽油价格."
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨2.00美元至每吨1,050.00美元,为去年5月11日以来最高.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨10.10美元至每吨升水171.10美元,创下2011年1月6日以来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.63美元,至每桶14.09美元,为12月29日以来最低.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.32美元至每桶11.42美元的两日低点.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1049.50/1050.50 1048.00 +2.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 114.46/114.56 114.28 +0.23
97号现货汽油GL97-SIN 133.46/133.56 134.63 -1.12
95号现货汽油GL95-SIN 130.55/130.65 131.90 -1.30
92号现货汽油GL92-SIN 128.55/128.65 130.00 -1.40
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.04/14.14 15.72 -1.63 (完)
--编译 张涛;审校 王洋
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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