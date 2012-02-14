〔路透调查〕欧元区2012年GDP料下降0.4%,英国料成长0.5%

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---路透调查显示:
* 欧元区2012年GDP料下降0.4%,2013年成长1.0%(1月调查分别预计为下降0.3%和成长1.1%)
* 第一季英国GDP料持平,避免衰退(1月调查预计为下降0.1%)
* 2012年英国GDP预计成长0.5%,2013年成长1.7%(与1月调查相同)
* 英国央行预计维持利率於0.5%不变,至少保持到2013年第四季
* 预估中值显示,英国失去AAA评级的可能性为27.5%.(完)
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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