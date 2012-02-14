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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 21:39 BJT

〔路透调查〕欧元区2012年GDP料下降0.4%,英国料成长0.5%

路透2月14日电---路透调查显示:

* 欧元区2012年GDP料下降0.4%,2013年成长1.0%(1月调查分别预计为下降0.3%和成长1.1%)

* 第一季英国GDP料持平,避免衰退(1月调查预计为下降0.1%)

* 2012年英国GDP预计成长0.5%,2013年成长1.7%(与1月调查相同)

* 英国央行预计维持利率於0.5%不变,至少保持到2013年第四季

* 预估中值显示,英国失去AAA评级的可能性为27.5%.(完)

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