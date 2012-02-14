〔表格〕美国1月进口物价较前月上升0.3%,出口物价上升0.2%

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---美国劳工部周二公布,美国1月进口物价较前月上升0.3%,预估为上升0.2%;出口物价上升0.2%,预估为上升0.2%.
1月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
1月 12月 (前值) 12年1月/11年1月
进口物价 0.3 -0.1 -0.1 7.1
出口物价 0.2 -0.5 -0.5 2.5 (完)
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--编译 王洋;审校 张涛
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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