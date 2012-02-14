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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 21:45 BJT

〔表格〕美国1月进口物价较前月上升0.3%,出口物价上升0.2%

路透2月14日电---美国劳工部周二公布,美国1月进口物价较前月上升0.3%,预估为上升0.2%;出口物价上升0.2%,预估为上升0.2%.

1月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

1月　 12月 (前值)　12年1月/11年1月

进口物价 0.3 -0.1 -0.1 7.1

出口物价 0.2 -0.5 -0.5 2.5 (完)

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--编译 王洋;审校 张涛

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