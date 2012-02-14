版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 22:05 BJT

〔表格〕美国12月PPI修正值为下降0.1%,与初值相同

路透2月14日电---美国劳工部周二公布了12月生产者物价指数(PPI)修正值如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):

经季节调整　

变动百分比 12月 初值 11月 初值

成品 -0.1 -0.1 0.2 0.3

扣除食品及能源 0.3 0.3 0.1 0.1

中间产品 -0.2 -0.5 0.0 0.2

扣除食品及能源 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4

(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 张涛;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐