〔表格〕美国12月PPI修正值为下降0.1%,与初值相同

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---美国劳工部周二公布了12月生产者物价指数(PPI)修正值如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):
经季节调整
变动百分比 12月 初值 11月 初值
成品 -0.1 -0.1 0.2 0.3
扣除食品及能源 0.3 0.3 0.1 0.1
中间产品 -0.2 -0.5 0.0 0.2
扣除食品及能源 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
(完)
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--编译 张涛;审校 于春红
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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