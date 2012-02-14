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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 23:04 BJT

〔表格〕美国12月企业库存较前月增长0.4%,预估为增长0.5%

路透2月14日电---美国商务部周二公布,美国12月企业库存较前月增长0.4%,预估为增长0.5%.11月为较上月增长0.3%,前值为增长0.3%.

12月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 12月 11月 (前值) 11年/10年12月

库存 0.4 0.3 0.3 7.7

销售 0.7 0.4 0.3 8.9

(以10亿美元计) 12月 11月 (前值) 10年12月

库存 1,555.5 1,549.7 1,550.1 1,444.0

销售 1,230.0 1,221.4 1,220.9 1,129.9

库存/销售比 1.26 1.27 1.27 1.28 (完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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