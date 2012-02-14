〔表格〕美国12月企业库存较前月增长0.4%,预估为增长0.5%

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透2月14日电---美国商务部周二公布,美国12月企业库存较前月增长0.4%,预估为增长0.5%.11月为较上月增长0.3%,前值为增长0.3%.
12月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 12月 11月 (前值) 11年/10年12月
库存 0.4 0.3 0.3 7.7
销售 0.7 0.4 0.3 8.9
(以10亿美元计) 12月 11月 (前值) 10年12月
库存 1,555.5 1,549.7 1,550.1 1,444.0
销售 1,230.0 1,221.4 1,220.9 1,129.9
库存/销售比 1.26 1.27 1.27 1.28 (完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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