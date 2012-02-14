版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 22:09 BJT

〔投行观点〕瑞银将应用材料(Applied Materials)目标价从11.4美元上调至13.5美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐