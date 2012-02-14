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市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 22:16 BJT

〔表格〕美国1月大豆压榨量为1.42813亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿2月14日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2012年1月 2011年12月 2011年1月

压榨量(1,000蒲式耳) 142,813 145,420 144,635

豆粕出口量(短吨) 585,623 608,159 834,420

豆粕产量(百万吨) 3.42 3.48 3.46

出粕率(磅/蒲式耳) 47.95 47.86 47.85

豆油产量(百万磅) 1,634.3 1,651.9 1,670.3

出油率(磅/蒲式耳) 11.44 11.36 11.55

豆油库存(1,000磅) 2,098,226 1,938,031 3,098,405(完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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