版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 22:36 BJT

〔美国股市〕低开,此前美国公布的1月零售销售数据弱於预期

路透纽约2月14日电---美国股市周二开低,此前美国公布弱於预期的1月零售销售数据限制了投资人对风险资产的胃纳.

道琼工业指数.DJI盘初下跌32.93点,或0.26%,至12,841.11点,标准普尔500指数.SPX下滑4.22点,或0.31%,至1,347.55点,Nasdaq指数.IXIC跌11.18点,或0.38%,至2,920.21点.(完)

--编译 利棣儿;审校

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐