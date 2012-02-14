〔美国热股〕美国银行下挫逾3%,花旗出於获利压力考虑下调对其评级

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透2月14日电---花旗表示,尽管有关资本金的担忧减弱,但美国银行(BAC.N)仍将面临获利方面的压力,并将美国银行评级从"买入"下调到"中性".
美国银行周二早盘下挫3.27%,报7.98美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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