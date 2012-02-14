版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 06:00 BJT

〔表格〕新西兰第四季实质零售销售较前季增长2.2%,高於预估

路透惠灵顿2月15日电---新西兰统计局周三公布的数据显示,该国第四季实质零售销售较前季增长2.2%,路透调查预估为增长0.8%.

新西兰第四季实质零售销售较上年同期增加8.0%,路透调查预估为增长5.5%.

以下为详细数据(括号内为初值):(%)

--------------------------------------------------------------

经季节调整季度实质零售销售较前季变动:

11年第四季 11年第三季 10年第四季

+2.2 +2.4 (+2.2) -0.4

(扣除汽车的零售销售)

+2.9 +2.6 (+2.4) +0.0

--------------------------------------------------------------

季度实际零售销售较上年同期变动:

11年第四季 11年第三季 10年第四季

+8.0 +6.3 +1.5

(扣除汽车的零售销售)

+7.6 +5.6 +0.7

--------------------------------------------------------------

第一季零售销售数据将於5月14日公布.(完)

浏览新西兰数据相关新闻,请点选[ECI-NZ-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 李军;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐