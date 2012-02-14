〔欧洲汇市〕英镑下跌,因英国评级展望被调降且英央行将发布通胀报告

* 英镑下跌,此前英国的评级展望被调降至负面
* 在英央行周三公布通胀报告前,英镑料易受打压
* 投资者关注更多量化宽松政策的蛛丝马迹
* 英国1月消费者物价指数(CPI)年增率为2010年11月以来最低
路透伦敦2月14日电---英镑兑美元周二跌至两周低位,此前穆迪警告称可能将调降英国的AAA级信用评级,在英央行公布最新通胀报告前,英镑易受打压.
英央行周三将公布的通胀报告将罗列该央行对最新经济增长和物价的预测,并应提供未来数月是否将出台更多货币宽松政策的线索,上周英央行刚刚提高了量化宽松的规模.
通胀报告公布前的谨慎气氛可能使英镑扩大穆迪发出警告後引发的跌势,穆迪此前称可能将调降英国评级,指称英国经济前景"实质上更加疲弱",而且承受着欧债危机的风险.
英镑/美元GBP=D4下跌0.5%,至1.5690美元,此前一度跌破100日移动均线切入位1.5680,触及1.5660的低点.英镑目前可能将跌向1月底低点1.5642.
周二公布的数据显示,英国1月CPI较上年同期增幅降至3.6%,可能使英央行更易采取更多量化宽松政策.[ID:nCT0432384]但分析师警告称,增幅下降部分归因於去年增值税上升被剔除出CPI指数,今年稍後的通胀情况可能更难对付.
交易商称,1.5770和1.5830美元附近的停损单可能引发英镑反弹.
周二公布的路透调查显示,分析师认为英国今年将勉勉强强避开经济衰退,他们认为英国仅有27.5%的机率失去AAA级信用评级.
欧元/英镑EURGBP=D4涨0.2%,报0.8382英镑,但远离上周触及的高位0.8406英镑,欧元因德国ZEW经济景气判断指数高於预期而受益.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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