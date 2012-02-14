〔英国债市〕上涨,因欧元区忧虑盖过穆迪调降英国评级展望的影响

路透伦敦2月14日电---英国公债期货周二上涨,因围绕希腊的忧虑情绪重现提振英债的吸引力,盖过穆迪将英国AAA信用评级的展望降至负面的影响.

穆迪周一警告称,未来几年英国经济增长前景已变得"非常疲弱",且英国面临欧元区冲击的风险,因此决定将英国AAA信用评级展望降至负面.这预示英国评级遭调降的可能性达三分之一.[ID:nCN1387272]

但分析师称,英国经济前景已基本上为英债市场所消化,投资者相信英国政府将秉持其削减赤字目标,也协助遏制各方的反应.

"在隔夜传出(穆迪调降英国评级展望的)消息後,英债早盘走弱...但鉴於欧洲情势担忧挥之不去,英债仍是相对安全的资产,"法国巴黎银行策略师Shahid Ladha指出.

欧元区官员周二正在审视希腊预算计划的细节,以确定其是否符合获得欧盟援助的条件.即便欧元区财政会议予以批准,也许只有在希腊证实其已采取行动之後,第二批救援资金才会拨付.

3月英债期货FLGH2收高33个跳动点,结算价报115.98,,走势与可比德债期货FGBLH2相当,後者未受任何评级机构举动的冲击.

英国央行上周追加量化宽松计划的规模,也对英债构成支撑.

在现货市场,10年期英债收益率(殖利率)下跌3个基点,至2.09%;令其与可比德债利差缩窄约2个基点,至18基点.

20年期及以上年限的英债表现超越较短期英债,得益於英国央行在周二後半交易时段回购15年期及以更长年限的公债.

投资者正关注英国央行周三公布的增长和通胀预估季报,期望从中获得英国货币政策前景的更多线索.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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