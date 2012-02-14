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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 03:07 BJT

〔美国能源〕最近一周汽油需求同比下跌,因汽油价格上升-SpendingPulse

路透2月14日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求下降,因全国汽油价格上升.

报告显示,最近一周美国汽油需求较上年同期减少5.4%,较此前一周下降3.1%.

万事达卡表示,零售汽油均价上升3美分,至每加仑3.50美元,较上年同期上涨11.8%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降5.3%,为连续第47周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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