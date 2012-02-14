〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美元走强且预计澳洲小麦将丰收

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透2月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,因美元上涨、大豆/玉米套利交易、以及预计澳洲小麦产量创纪录,这均将加剧玉米作为饲料粮的竞争压力.
澳洲周二预计小麦产量将创下纪录高位,这使本已供应充裕的全球市场加剧了竞争,分析师称指标美国小麦价格可能承受更多压力,而且将加剧玉米作为饲料粮的竞争压力.
欧元兑美元扩大跌势,美元兑日圆削减涨幅,此前数据显示美国1月零售销售增幅低於预期.
美国农业部(USDA)周一公布的报告平均预计,2012年玉米播种面积将为9,400万英亩,产量将达到创纪录的142.35亿蒲式耳.2012/13年结转库存为16亿蒲式耳,是今年(2011/12年)的两倍.
USDA周一预计,未来10年中国玉米进口量将增长三倍,以供应畜牧饲料.[ID:nCT0432222]
3月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.31-1/2美元,阻力位在200日移动均线切入位6.64-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)在46.
CBOT-3月玉米期货合约CH2下跌6美分,报蒲式耳6.33-1/2美元.
今日玉米成交量预估为401,395口.(完)
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--编译 洪曦;审校 于春红
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