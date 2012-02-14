〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因预计澳洲小麦将丰收

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透2月14日电---美国小麦期货周二收低,交易商指因美元走强及预计澳洲小麦将丰收,令小麦期货承压.
芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货合约WH2收於40日移动均线切入位下方,盘中多数时间徘徊於这一关键技术支撑位上方.
澳洲将小麦产量预估上调4.2%,至纪录高位2,950万吨.
乌克兰农业部表示,恶劣的天气将使最多300万公顷冬小麦受损,今春或将补种,高於此前预估的最多250万公顷.
指标CBOT-3月小麦期货WH2跌6-1/4美分,报每蒲式耳6.35美元.
CBOT小麦预估成交量为103,692口.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。