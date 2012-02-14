〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因预计澳洲小麦将丰收

路透2月14日电---美国小麦期货周二收低,交易商指因美元走强及预计澳洲小麦将丰收,令小麦期货承压.

乌克兰农业部表示,恶劣的天气将使最多300万公顷冬小麦受损,今春或将补种,高於此前预估的最多250万公顷.