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市场报道 | 2012年 2月 15日 星期三 05:58 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因预计澳洲小麦将丰收

路透2月14日电---美国小麦期货周二收低,交易商指因美元走强及预计澳洲小麦将丰收,令小麦期货承压.

芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货合约WH2收於40日移动均线切入位下方,盘中多数时间徘徊於这一关键技术支撑位上方.

澳洲将小麦产量预估上调4.2%,至纪录高位2,950万吨.

乌克兰农业部表示,恶劣的天气将使最多300万公顷冬小麦受损,今春或将补种,高於此前预估的最多250万公顷.

指标CBOT-3月小麦期货WH2跌6-1/4美分,报每蒲式耳6.35美元.

CBOT小麦预估成交量为103,692口.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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