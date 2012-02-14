〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连涨三天,因巴西干燥气候和美国出口新需求

路透2月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三天上涨,并接近四个月高位,交易商称因巴西南部干燥天气给作物带来压力,同时迹象显示美国有出口新需求.

3月大豆合约Sc1触及12.61-3/4美元的高位,为2011年10月17日以来最高.

美元上涨以及美国股市下跌未给市场带来影响.此前美国1月零售销售数据令人失望,打压投资者对风险资产的胃口.

美国农业部(USDA)确认向未知目的地出售28.3万吨美国大豆,其中21.5万吨是2011/12年付运,6.8万吨是2012/13年付运.周一时USDA亦确认出售了12万吨美国大豆,目的地不明.

交易商预计,本周陪同中国国家副主席习近平到访美国爱荷华州的代表团可能会签署一项购买美国大豆协议.

油世界将2012年巴西大豆作物预估从之前的7,000万吨下调到6,950万吨.

油世界将2012年阿根廷大豆作物预估从之前的4,650万吨下调至4,700万吨.

全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)公布1月美国大豆压榨量为1.42813亿蒲式耳,低於12月的1.4542亿蒲式耳.市场平均预估为1.445亿蒲式耳.

NOPA公布1月美国豆油库存为20.98亿磅,高於12月的19.38亿磅和分析师预估的19.77亿磅.

CBOT-3月大豆期货Sc1上涨3美分,收报每蒲式耳12.55美元.

3月豆粕合约SMc1收低0.4美元,报每短吨330.1美元.

3月豆油合约BOc1收低0.03美分,报每磅53.02美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆243,874口,豆油111,477口和豆粕65,002口.

以下为CBOT农产品期货在2007GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 633.50 -6.00 -0.9% -2.0%

CBOT大豆Sc1 1255.00 3.00 0.2% 4.7%

CBOT豆粕SMc1 330.10 -0.40 -0.1% 6.7%

CBOT豆油BOc1 53.02 -0.03 -0.1% 1.8%

CBOT小麦Wc1 635.00 -6.25 -1.0% -2.7%

CBOT稻米RRc1 1438.50 25.00 1.8% -1.5%

EU小麦BL2H2 210.50 3.75 1.8% 4.0%

原油期货CLc1 100.97 0.03 0.1% 2.2%

道琼工业指数.DJI 12,825 -49 -0.4% 5.0%

现货金XAU= 1715.80 -6.70 -0.4% 9.7%

欧元/美元EUR= 1.3096 -0.0095 -0.7% 1.2%

美元指数.DXY 79.5560 0.6100 0.8% -0.8%

波罗的海

.BADI 734 5 0.7% -57.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)