〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货跌至14个月低位,可可期货扬升

路透纽约/伦敦2月14日电---阿拉比卡咖啡期货周二挫跌4%,录得去年10月以来最大单日跌幅,收於14个月低位,因原产地和商业机构抛售引发自动卖单.

尽管咖啡期货下挫,但可可期货攀升,得益於投资者大举空头回补.

糖期货下跌逾2%,因穆迪调降欧洲多国的信用评级打击了投资者对风险资产的买兴.

评级机构穆迪周一警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.[ID:nCN1387272]

"此举至少暂时挫伤了市场的风险偏好,"德国商业银行商品分析师Carsten Fritsch指出."这是商品价格普遍下挫的主要原因."

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2大跌8.45美分,或3.9%,收报每磅2.0615美元,为该合约2010年12月以来最低收盘价.结算後,该合约扩大跌幅至4.3%,报每磅2.0530美元.

罗布斯塔咖啡期货继续走高,交易员预计3月合约升水可能引发来自越南的船货.

3月罗布斯塔咖啡期货较5月合约LRC-1=R升水收盘扩阔至每吨156美元.

交易商称,越南2月咖啡出口转船料将升至120,000-150,000吨,因出口商趁价格上涨之机大赚一笔.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货<LRCH2收升36美元,或1.7%,至每吨2,110美元,5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收高10美元,报每吨1,954美元.

ICE-5月可可期货CCK2结算价升78美元,或3.6%,报2,270美元.该合约在结算後劲扬5.9%,至2,322美元的高位.伦敦5月可可期货LCCK2跳涨40英镑,或2.8%,收报每吨1,483英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1跌0.39美分,或1.6%,收报每磅24.25美分.伦敦5月白糖期货LSUK2下滑15.00美元,或2.4%,收报每吨622.80美元.(完)