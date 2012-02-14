〔美国股市〕ADR下跌,穆迪下调欧洲多国债信评等打压该地区银行股

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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路透纽约2月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二收低,欧洲银行股回吐近期涨幅,此前穆迪下调欧洲六国债信评等,并警告称可能再下调其他三国评级.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.50%.标普500指数.SPX下跌0.09%.
评级消息是造成欧元兑美元大幅下跌的原因之一.欧元较之美元的疲弱走势,已成为近期避险情绪的重要体现.欧元下跌通常预示着股市走软.
不过,亚洲企业ADR表现强劲,因日圆走低推动佳能(CAJ.N)和丰田汽车(TM.N)等日本大型出口商,抵消了ADR主要指数的部分疲势.
评级机构穆迪警告,可能会下调法国、英国和奥地利的AAA评级,之前下调了包括意大利、西班牙和葡萄牙等其他欧洲六国评等,指因欧债危机风险上升.
欧洲银行股跌幅最深.该行业对於信贷市场的体质最为敏感,因这会增加其融资成本或给其手中的主权债务投资组合带来压力.苏格兰皇家银行(RBS.N)重挫5.17%,报8.43美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR涨0.37%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.18%,收报1,069.75点.
日圆兑美元跌至三个半月低点,此前日本央行扩大资产购买规模,不过分析师提醒称,日圆跌势可能放缓,因货币宽松效果减弱.
佳能涨1.08%,报44.8美元,丰田汽车升1.38%,至80美元.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上扬1.15%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌0.12%.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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