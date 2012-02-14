〔金属期市〕期铜因数据疲弱及中国买盘稀少而续跌,显示进一步修正迹象

* 期铜连跌三天,因美国经济数据疲弱

* 必和必拓和力拓批准Escondida矿场的扩充计划

* 中国料减少从现货市场进口精炼铜

路透纽约/伦敦2月14日电---期铜周二连跌三天,受累於弱於预期的美国零售销售数据,持续忧虑欧债情势及中国买盘稀少,这可能令期铜未来几日站不稳脚根.

分析师说,在期铜自年初几周累计升多达15%并触及五个月高位後,市场广泛预期的铜价回调可能展开,同时如果经济数据继续令人失望及中国仍不愿买入,期铜的跌幅可能加深.

"对中国农历新年假期结束後中国买家对铜的兴致大增的预期使铜价年初劲升,但这一预期未能成真,"Future Path Trading经纪商和期货分析师Frank Lesh说.

"我们可能看到COME期铜价格回落至每磅3.55美元,这是非常重要的区域,因为这是市场1月突破的区域."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌10美元,收报每吨8,415美元,在盘後交易扩大跌幅,下滑至8,400美元以下.

上周,LME三个月期铜升至8,765美元的五个月高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌2.50美分,报每磅3.8145美元,交投介於3.7840-3.8590美元.

COMEX期铜上周也触及五个月高位3.9895美元.

周二美国商务部公布,1月零售销售较前月上升0.4%(路透调查预估为成长0.7%),12月修正後为持平(前值为成长0.1%);扣除汽车的零售销售较前月成长0.7%(路透预估为成长0.5%).[ID:nCN1388652]数据打压期铜价格.

弱於预期的美国数据加重了周一已弥漫的利空基调.周一评级机构穆迪警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.[ID:nCN1387272]

周二行业消息人士告诉路透,本月和下月中国可能减少从现货市场进口精炼铜,因库存充足及需求疲弱,这些因素也令上海期铜承压.

上海期货交易所监察的精炼铜库存在周五达198,202吨,此为2002年8月来最高水平.

**对铜需求的押注**

必和必拓(BHP.AX)及力拓(RIO.AX)批准45亿美元扩张智利Escondida铜矿的计划.而必和必拓表示,将重启在三年前闲置的美国铜矿作业.两家企业对铜的长期需求作出押注.

两家铜矿商已投入数十亿美元扩充其澳洲铁矿场以满足中国需求,并寻求增加全球最大的铜矿场产量80%,突显两家公司对後市的乐观看法.

"从Pinto Valley矿场以至Escondida矿场的项目,底线是行业对可持续的铜价越来越有信心,"在行业有超过30年经验,在蒙特利尔的TSO & Associates的矿业分析师Terry Ortslan说.

路透在1月进行的调查显示,分析师预估中值是2013年底铜市缺口将从2012年的10.1万吨收窄至1.2万吨.

以下为1857GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 381.20 -2.75 -0.72 343.60 10.94

LME期铝 2214.00 3.00 +0.14 2020.00 9.60

LME期铜 8415.00 -10.00 -0.12 7600.00 10.72

LME期铅 2074.00 -41.00 -1.94 2035.00 1.92

LME期镍 20150.00 -400.00 -1.95 18710.00 7.70

LME期锡 24300.00 -700.00 -2.80 19200.00 26.56

LME期锌 2032.00 -43.00 -2.07 1845.00 10.14

上海期铝 16120.00 -70.00 -0.43 15845.00 1.74

上海期铜 59940.00 -590.00 -0.97 55360.00 8.27

上海期锌 15825.00 -170.00 -1.06 14795.00 6.96

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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