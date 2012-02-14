〔美国债市〕公债价格上涨,因零售销售数据不佳和欧洲多国评级遭调降

路透纽约2月14日电---美国公债价格周二上涨,此前该国零售销售数据令人失望,同时市场怀疑希腊是否能够实现削减开支以确保第二笔抒困资金.

穆迪周一稍晚决定下调欧洲数国主权债信评等,亦刺激投资者买入美国公债避险.

美国1月零售销售上涨0.4%,表现低於分析师预估的0.7%,因受汽车业拖累.股市由此下跌,且公债需求增加.

"美国零售销售数据、穆迪昨日调降欧洲国家评级和今天其他市场的轻度避险卖盘操作,引发了美国公债上扬."Eaton Vance Management副总裁兼基金经理Eric Stein表示.

希腊政府周二考虑进一步削减国防支出和公共部门薪水,以此获得大笔抒困资金.投资者担心该国4月大选後,立法者可能不会贯彻削减.

周一评级机构穆迪警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.[ID:nCN1387272]

交易商称,周二成交量清淡,多数活动来自美国联邦储备理事会(美联储, FED)的公债购买操作,这是其卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分,意在推低长期借贷成本.

"这就是公债价格上涨的原因."法国巴黎银行一公债交易商Rick Klingman称.

美联储的公债购买计划抑制了债券收益率,自去年12月中旬以来的多数时间内,指标10年期公债收益率保持在2%下方.

10年期公债US10YT=RR价格最新上涨17/32,收益率报1.92%.低於周一尾盘的1.98%.

美联储买入49.5亿美元到期日在2020和2021年间的公债,市场投标规模为149.8亿美元.

美联储周四和周五还将买入最多70亿美元公债.

周三将公布的美联储1月会议记录亦受到高度关注,多数投资者在会议记录公布前选择观望.

该记录预计将显示,多位联储高层在上月会议时认为有必要开展下一步货币宽松政策,尽管鲜有迹象表明联储将很快行动.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+) 0.286

五年期公债US5YT=RR 100-11/32 (+05/32) 0.806

10年期公债US10YT=RR 100-23/32 (+17/32) 1.921

30年期公债US30YT=RR 101-06/32(+1-04/32) 3.064 (完)

--编译 洪曦;审校 李军

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