〔纽约汇市〕日圆兑美元下滑,此前日本央行扩大资产购买规模

* 日本央行扩大10万亿日圆资产购买规模,将全部用於购买长期日本公债

* 不过分析师称,美元/日圆不太可能很快升至80日圆

* 欧元兑美元下滑

路透纽约2月14日电---日圆兑美元周二下滑至三个半月低位,此前日本央行扩大资产购买规模,不过分析师提醒称,日圆跌势料有可能放缓,因货币宽松效果减弱

穆迪下调欧洲六国债信评等,并警告可能再调降其他三国评级後,欧元亦下挫.

日本央行意外决定将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆,以尝试提振该国经济.日本央行表示,扩大的部分将全用於购买长期公债.[ID:nCN1387746].

"(投资者)对日本经济前景担忧加剧的情况"有所好转,"这将为下一步宽松政策保留可能性."Travelex Global Payments资深市场分析师Joe Manimbo称.

"我认为,鉴於市场对日本经济健康程度的新近忧虑,眼下日圆作为(避险)资产的作用要居於其次了."他补充道.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=一度大涨逾1%至78.53日圆,为11月1日迄今最高水准.

随後,美元/日圆回落至78.47日圆,有望录得10月31日迄今最高单日百分比涨幅,当日日本当局单方面干预汇市以打压日圆.

欧元兑日圆EURJPY=亦攀升,一度触及103.18日圆的高位,之後回落到103.07日圆.

美元在周二时升穿当前位於78.03日圆的200日移动均线切入位,为去年4月中旬以来首次.若日内收在该水准上方,将是正面信号.

不过,分析师表示,美元可能难以再攀升太高.

"我们认为美元/日圆将很难通过80日圆区域,後者限制了近期升幅."法国兴业银行驻伦敦资深货币策略师Lauren Rosborough称.

"尽管日本央行再度扩大资产购买规模,如果将此举放入(经济)背景下,会发现这是要与美国的宽松政策同步."她补充称.

**欧元和英镑下跌**

欧元兑美元下跌,英镑兑美元亦跌至两周低位,此前评级机构穆迪警告称,可能下调法国、英国和奥地利评级,并已调降了其他欧洲六国评等.

欧元兑美元EUR=下跌0.7%,报1.3107美元.英镑/美元GBP=则跌0.6%,报1.5671美元.

法国巴黎银行北美外汇策略部门主管Ray Attrill称,从某种意义上说,英国债信评等安全曾给英镑构成了支撑.

"现在(英国债信评等)要接受挑战了."他说道."我认为一部分人可能会开始怀疑其对英国公债的兴趣."

穆迪此举是追随标准普尔上月的行动,当时法国和奥地利失去AAA评级.意大利、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚评等均遭调降.

欧元集团主席贾克周二表示,他邀请欧元区各国财长在2月15日周三参加一电话会议,会上将讨论希腊第二轮救助问题.之前有关同各国财长在布鲁塞尔举行会议的计划更改.

贾克表示,会议的安排作出改变,是由於他仍在等待收到希腊政治领导人就改革计划贯彻的保证,以及其他尚待完成的技术性工作.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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