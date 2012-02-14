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市场报道 | 2012年 2月 15日 星期三 05:22 BJT

〔美国股市〕收盘几乎持平,希腊情势缓解令尾盘缩窄跌幅

路透纽约2月14日电---美国股市周二收盘几乎持平,在收盘前20分钟抹去跌幅,此前一位希腊政府消息人士称,保守党领袖将提交国际贷款机构要求的支持撙节措施书面承诺.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升4.24点,或0.03%,至12,878.28点;标准普尔500指数.SPX微跌1.27点,或0.09%,至1,350.50点.Nasdaq指数.IXIC收高0.44点,或0.02%,至2,931.83点.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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