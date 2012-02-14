〔全球金市〕金价下跌,因担忧欧元区国家评级遭调降及欧元下滑

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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* 金价下跌,因欧元区国家评级遭下调及美国零售销售数据疲弱
* 希腊成为焦点,周三欧元区举行财长电话会议
* 关注周二稍晚公布的美国对冲基金第四季持有量
路透纽约/伦敦2月14电---金价周二下跌,因美元兑欧元上涨,受累於投资者重新忧虑欧洲主要经济体信贷评级遭下调及希腊救助计划的不确性.
金价和欧元一起下滑,此前评级机构穆迪警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.[ID:nCN1387272]
弱於预期的美国零售销售数据也削弱投资人的风险胃纳,尽管分析师称扣除汽车的零售销售上升,为经济复苏提供了有力的凭证.[US-ECI-CMN]
在1913 GMT,现货金XAU=跌0.4%,至每盎司1,715.60美元,盘中低见1,711.70美元.
美国4月期金GCG2跌7.20美元,收报每盎司1,717.70美元,成交量较30天均值低20%,但高於上日的成交量.
分析师预期,金价在可预见的将来将陷入区间交投.
Integrated Brokerage Services LLC贵金属交易商Frank McGhee说,"金价任何升幅将受限於经济整体可能放缓,欧洲政府没有采取真诚的新行动."
"未来几周金价陷入区间交投,我不会感到意外,"他说.
当金价未能升穿周一高位大约1,730美元后,技术卖压再次打压金价.上周金价在1,750美元附近遭遇巨大技术沽压,该水平为去年12月初来最高.
"根据美元计价的技术图表,我们担忧金价的即时前景.自去年12月底确立的趋势线已被突破,"经验老练的交易商Dennis Gartman说.
尽管穆迪的消息令市场不安,但市场焦点仍在希腊.希腊承认还有许多事要做,以说服欧盟及国际货币基金组织(IMF)援助该国,避免该国出现无序违约.
其他金属方面,现货银XAG=跌0.7%,至每盎司33.44美元;现货铂金XPT=跌1.4%,至每盎司1,621.24美元;而现货钯金XPD=挫跌1.8%,报每盎司682.72美元.
--------------------------1913GMT-----------------------------
最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1717.70 -7.20 -0.4 1713.80 1729.90 133,254
COMEX 3月白银期货 33.348 -0.374 -1.1 33.255 33.845 38,940
COMEX 4月铂金期货 1628.00 -21.70 -1.3 1624.00 1653.20 7,350
COMEX 3月钯金期货 687.25 -11.30 -1.6 683.10 700.50 3,898
现货金 XAU= 1715.60 -6.89 -0.4 1712.58 1727.31
现货银 XAG= 33.440 -0.250 -0.7 33.280 33.820
现货铂金 XPT= 1621.24 -22.84 -1.4 1625.50 1650.00
现货钯金 XPD= 682.72 -12.50 -1.8 685.50 698.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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