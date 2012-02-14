〔美股盘後〕Zynga公布业绩後股价急挫7.9%

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透纽约2月14日电---Zynga Inc (ZNGA.O)在周二美股盘後交易中下挫7.9%,此前该公司公布了业绩.
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--编译 李军;审校 利棣儿
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