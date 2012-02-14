〔美国股市〕收盘几乎持平,希腊情势缓解推动尾盘回升

* 道指和Nasdaq指数收盘持平,标普500指数收低0.1%

路透纽约2月14日电---美国股市周二收盘几乎持平,抹去先前的跌幅,此前一位希腊政府消息人士称,保守党领袖将提交国际贷款机构要求的支持撙节措施书面承诺.

有迹象表明,希腊将应欧元区领导人要求作出支持严厉撙节措施的承诺,成为刺激买家在美股尾盘大举买入的催化剂.