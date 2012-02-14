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市场报道 | 2012年 2月 15日 星期三 06:34 BJT

〔美国股市〕收盘几乎持平,希腊情势缓解推动尾盘回升

* 金融股和基本金属股下跌

* 市场在1,350-1,360间遇阻

* 欧洲商讨希腊援助会议前夕,金融股承压

* 道指和Nasdaq指数收盘持平,标普500指数收低0.1%

路透纽约2月14日电---美国股市周二收盘几乎持平,抹去先前的跌幅,此前一位希腊政府消息人士称,保守党领袖将提交国际贷款机构要求的支持撙节措施书面承诺.

有迹象表明,希腊将应欧元区领导人要求作出支持严厉撙节措施的承诺,成为刺激买家在美股尾盘大举买入的催化剂.

欧元区财长定於周三举行电话会议,商讨1,300亿欧元的希腊援助,以避免希腊出现无序违约.

美股尾盘走势通常因交易员的对冲操作而夸大.

"最近一周左右美股尾盘成交量稀少,因此他们能够以较大幅度推动美股,"First New York资本市场主管Sam Ginzburg指出.

一直受希腊情势影响最深的银行股缩减了部分跌幅.

道琼工业指数.DJI收升4.24点,或0.03%,至12,878.28点;标准普尔500指数.SPX微跌1.27点,或0.09%,至1,350.50点.Nasdaq指数.IXIC微升0.44点,或0.02%,至2,931.83点.

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