〔纽约期市〕ICE期棉尾盘收升,因棉花加工厂增加库存

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透纽约2月14日电---指标美国棉花期货周二收升,因在棉价留守在近期交投区间的低端时,棉花加工厂买入棉花,不过远期棉花合约下滑,因疲弱的美国零售销售数据报告打压需求前景.
"我认为基金仍然想持有棉花.坦白说,我认为从现在起将看到商业买需,"在德州的MCM Inc的棉花经纪Jobe Moss说.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升0.73美分,收报每磅92.25美分,此前交投介於91-92.34美分的温和区间.
在交易所收市後不久,3月合约成交量为11,053口.
随着3月合约於2月23日的交割日临近,持有棉花头寸的多数较大规模的投资银行已完成将3月期货合约展期至7月合约,一些小型投机客对3月合约继续回补空头,且其他的投机者仍增加多头头寸,这对棉花价格带来一些提振.
不过一些经纪商说,当棉价从12月中至1月底期间由87美分升至98美分,一些加工厂没有定价.
"我认为该次棉价涨势对一些观望的外国加工厂带来警醒.当棉价回落,你看到一些买盘限制棉价跌幅,"MCM的Moss说,他补充说这对棉价只会带来短暂提振.
弱於预期的美国零售销售报告限制棉价升幅,因该报告暗示棉花需求疲软.
周二美国商务部公布,1月零售销售较前月上升0.4%(路透调查预估为成长0.7%),12月修正後为持平(前值为成长0.1%);扣除汽车的零售销售较前月成长0.7%(路透预估为成长0.5%).[ID:nCN1388652]
ICE Futures数据显示,截止2月13日,棉花未平仓合约增加2,489口,至188,727口.
交易所数据显示,周一成交量下跌至26,766口,周五为31,064口.(完)
--编译 利棣儿;审校 张荻
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