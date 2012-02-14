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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 07:12 BJT

〔表格〕韩国1月经季节调整的失业率升至3.2%,12月为3.1%--统计局

路透首尔2月15日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国1月经季节调整的失业率为3.2%,12月为3.1%.

统计局并称,韩国1月较上年同期增加53.6万个就业岗位.

下表为韩国就业数据细目:

1月 12月

失业率(%) 3.2 3.1

^较上年同期增加就业岗位(千个) +536 +441

^未经季节调整.(完)

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--编译 杜明霞;审校 张若琪

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