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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 06:39 BJT

〔中美关系〕习近平称希望美国取消向中国出口高科技产品的限制

路透华盛顿2月14日电---中国国家副主席习近平周二表示,针对美国方面有关贸易平衡和知识产权问题的担忧,中国已采取措施.他希望美方采取措施回应中方的关切,包括取消美国向中国出口高科技产品的限制.

美国副总统拜登在与商界领袖的活动上指出,人民币已经升值但仍被低估.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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