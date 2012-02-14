〔加拿大汇市〕加元兑美元收盘几无变动,风险意愿减弱

路透多伦多2月14日电---加元兑美元周二收盘几无变动,因欧美经济面消息好坏参半,且围绕希腊救助案的不确定性,使得市场处於谨慎氛围.

此前一希腊政府消息人士暗示保守党将支持这份严苛的撙节措施,缓解了对债务违约的疑虑,这带动加元抹去稍早的多数跌幅.

美国公布数据显示,1月零售销售增幅逊於预期,因消费者减少购车支出和网上购物.该数据损及风险意愿.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9995加元,或1.0005美元,略低於周一收报的0.9993加元或1.0007美元.

市场人士称,近期令人失望的国内数据也打压加元.

本月稍早公布的数据显示,1月加拿大就业市场低迷,而美国就业在久拖不决的下滑後有所起色.

BMO Capital Markets外汇销售部主管Matt Perrier认为,近期加元支撑位在周五所及的低点1.0040加元,随後为1.0075和1.0155.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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