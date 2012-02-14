〔加拿大汇市〕加元兑美元收盘几无变动,风险意愿减弱

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透多伦多2月14日电---加元兑美元周二收盘几无变动,因欧美经济面消息好坏参半,且围绕希腊救助案的不确定性,使得市场处於谨慎氛围.
此前一希腊政府消息人士暗示保守党将支持这份严苛的撙节措施,缓解了对债务违约的疑虑,这带动加元抹去稍早的多数跌幅.
美国公布数据显示,1月零售销售增幅逊於预期,因消费者减少购车支出和网上购物.该数据损及风险意愿.
加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9995加元,或1.0005美元,略低於周一收报的0.9993加元或1.0007美元.
市场人士称,近期令人失望的国内数据也打压加元.
本月稍早公布的数据显示,1月加拿大就业市场低迷,而美国就业在久拖不决的下滑後有所起色.
BMO Capital Markets外汇销售部主管Matt Perrier认为,近期加元支撑位在周五所及的低点1.0040加元,随後为1.0075和1.0155.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张若琪
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。