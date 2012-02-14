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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 06:50 BJT

〔美国政经〕国会周二稍晚料达成延长薪资减税期限协议--国会助理

路透华盛顿2月14日电---一位国会助理表示,美国国会或将於周二稍晚时宣布一项协议,将薪资减税措施延长至2月29日之後,并延长长期失业津贴.

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