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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 06:35 BJT

《美国重要政经日程》--2月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1400 - 财政部公布国际资本月度数据.

1415 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布1月工业生产.

1500 - 财政部长盖特纳出席众议院筹款委员会有关白宫预算提案的听证会.

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据.

1900 - 美联储公布1月24-25日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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