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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 07:09 BJT

《欧洲政经焦点》欧元集团取消面对面会议,因希腊未给出书面撙节保证

* 希腊想办法削减3.25亿欧元预算

* 欧盟/IMF希望得到希腊领导人的书面承诺

路透布鲁塞尔/雅典2月14日电---欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别面对面会议的计划,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.

一名熟悉希腊纾困谈判的消息人士还表示,该国保守派领导人Antonis Samaras尚未签署实施深度撙节计划的保证书.而欧盟/国际货币基金组织(IMF)要求希腊领导人给出这一书面保证,以防该国不能信守经济改革和预算削减的承诺.

外界预期欧元集团财长周三将在布鲁塞尔开会.如果一切按计划进行,此次会议将会批准希腊纾困方案,并帮助其避免在下个月遭遇破产.

然而欧盟对希腊的耐心已濒临崩溃.欧元集团主席贾克称,在2月20日的常规会议召开前,各国财长只会通过电话沟通.

贾克指出,他在等待希腊政党领袖就推进在薪资、养老金和裁员方面的严厉撙节措施给出书面保证.

"我还没有收到希腊联合政府各党按要求就实施该计划给出的政治保证."他在声明中说.

该消息人士表示,问题出在Samaras身上.後者称欧盟与IMF的撙节要求只会加剧希腊的衰退,而且他在过去也不愿签署类似的书面保证.

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