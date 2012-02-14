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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 07:27 BJT

〔美国个股〕雅虎与阿里巴巴谈判又陷入僵局--消息人士

路透2月14日电---据知情消息人士透露,雅虎(YHOO.O)与中国阿里巴巴[ALIAB.UL]关於处理前者在亚洲资产的谈判又陷入僵局,使双方涉资170亿美元的免税资产置换计划陷入疑问.

就在谈判遇到障碍的同一天,雅虎投资者暨对冲基金ThirdPoint的创始人Daniel Loeb也发起行动,要求在雅虎董事会安插自己选择的董事,这进一步凸显出这家昔日互联网先锋正在卷入一场动荡.

Loeb之前曾坚决反对雅虎与私募公司达成少数股权投资协议.他在周二提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,提名前NBC Universal执行长Jeff Zucker、他自己和其他两名人选担任雅虎董事.

若这次亚洲资产交易计划失败,将是这家昔日互联网巨头的又一次受挫,该公司正在艰难扭转业务局面以及平息股东的不满.

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