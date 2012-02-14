《美债周三展望》公债价格上扬,因美国数据欠佳及欧洲多国评级遭调降

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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路透纽约2月14日电---美国公债价格周二上涨,此前该国零售销售数据令人失望,同时市场怀疑希腊是否能够实现削减开支以确保第二笔抒困资金.
穆迪周一稍晚决定下调欧洲数国主权债信评等,亦刺激投资者买入美国公债避险.
美国1月零售销售上涨0.4%,表现低於分析师预估的0.7%,因受汽车业拖累.股市由此下跌,且公债需求增加.
不过交投淡静,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布1月会议记录前,许多投资者暂时离场.
"美国零售销售数据、穆迪昨日调降欧洲国家评级和今天其他市场的轻度避险卖盘操作,引发了美国公债上扬."Eaton Vance Management副总裁兼基金经理Eric Stein表示.
希腊政府周二考虑进一步削减国防支出和公共部门薪水,以此获得大笔抒困资金.投资者担心该国4月大选後,立法者可能不会贯彻削减.
周一评级机构穆迪警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.[ID:nCN1387272]
周三公布的美联储会议记录料显示,数位官员在上月会议上认为有必要出台额外的宽松货币政策,但鲜有迹象表明联储将很快采取行动.
美联储会议记录若打压近期对经济复苏的乐观情绪,或将利好美债.
周二多数交易活动来自美联储的公债购买操作,这是其卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分,意在推低长期借贷成本.
"这就是公债价格上涨的原因."法国巴黎银行一公债交易商Rick Klingman称.
美联储的公债购买计划抑制了债券收益率,自去年12月中旬以来的多数时间内,指标10年期公债收益率保持在2%下方.
10年期公债US10YT=RR价格最新上涨17/32,收益率报1.92%.低於周一尾盘的1.98%.
美联储买入49.5亿美元到期日在2020和2021年间的公债,市场投标规模为149.8亿美元.
美联储周四和周五还将买入最多70亿美元公债.(完)
--编译 洪曦/王兴亚;审校 李军/徐文焰
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