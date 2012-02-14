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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 07:08 BJT

〔美国经济〕亚特兰大联储总裁认为当前货币政策适当

路透佛罗里达SARASOTA2月14日电---美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二称:

* 当前货币政策立场适当

* 近期经济面消息令人振奋,但尚未见到足够的持续性改善以确定该趋势将持续

* 预期2012年美国经济将增长2.5-3%

* "很有信心"近期正面的经济数据表明经济正在积累动能

* 正面迹象包括就业数据改善,制造业强劲以及信用开始扩张

* 政府部门将很可能继续收缩

* 支持美联储关於可能维持低利率直至2014年末的声明

* 美联储新的通胀目标具有灵活性,短期内可能无须固守.(完)

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